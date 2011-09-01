Nigerias Polizei jagt den Attentäter

Im Zuge der Fahndung nach den Urhebern des blutigen Anschlags auf das UN-Hauptquartier in der Hauptstadt Abuja haben die Behörden einen Hauptverdächtigen genannt. Es handelt sich um Mamman Nur, ein Führungsmitglied der radikalen Boko Haram (etwa: Bücher sind Sünde), der das Bombenattentat geplant und organisiert haben soll.



Nur gilt als kompromissloser Verteter eines islamischen Gottesstaates mit guten Verbindungen zu den somalischen Shabaab Milizen und der Al-Qaida des islamischen Maghreb (AQIM). Die Hinweise auf ihn stammen von zwei Mitgliedern Boko Harams, die bereits eine Woche vor den Anschlägen verhaftet worden waren. Nur ist laut laut Berichten aus Nigeria vor kurzem aus Somalia zurückgekehrt, sein Aufenthaltsort ist unbekannt.



Die radikalislamische Boko Haram hat sich zu dem Anschlag vom 26. August 2011 bekannt, bei dem ein Selbstmordattentäter mit einer Autobombe 23 Menschen getötet hat.