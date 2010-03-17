Nissan baut E-Auto in Europa

Auch in Japan und den USA wird das Modell produziert, Ende des Jahres soll es im Handel sein. Zusammen mit seinem französischen Partner Renault investiert Nissan rund vier Milliarden Euro in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen.



Der Nissan Leaf soll laut Angaben des Herstellers mit einer Akkuladung über eine Reichweite von 160 Kilometer verfügen. Der Elektromotor verfügt über eine Leistung von 80 kW (109 PS), die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 150 km/h.



(Quellen: Reuters, Nissan)