Nobelrestaurant "Novelli" ist pleite

Wien. Über die HCF-Gastronomie GmbH, Betreiberin des Nobelrestaurants "Novelli" in der Wiener Bräunerstraße, wurde laut KSV1870 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. 25 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.



Laut Tanja Schartel vom KSV1870 hat das Gastrounternehmen rund 1,1 Millionen Euro Schulden, davon entfallen etwa 500.000 Euro auf die Lieferanten und 300.000 Euro auf die Volksbank. Die Aktiva bestehen aus der Geschäftsausstattung und werden mit rund 135.000 Euro beziffert. Den Gläubigern wird laut KSV1870 eine 20-Prozent-Quote angeboten.



Als Pleiteursache werden Umsatzeinbrüche aufgrund der Wirtschaftskrise angeführt, von denen sich das Lokal angesichts der hohen Kosten nicht erholen konnte.



"Die machen auf jeden Fall weiter" weiß Insolvenzexpertin Schartel. " Im Insolvenzantrag wird auch angeführt, dass über die Österreichische Hotel- und Tourismusbank ein Ansuchen auf Restrukturierungsfinanzierung eingebracht wurde." Diese soll das Novelli auch in der Insolvenz unterstützen.