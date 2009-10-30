Noch eine Chance für Quelle Österreich?

Der ehemalige Rewe Austria-Chef Martin Lenz will bei Quelle Österreich an Bord gehen und das Unternehmen weiterführen, berichtet die Tageszeitung Österreich unter Berufung auf Quelle-Unternehmenskreise.
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Hinter Lenz stehe eine internationale Beteiligungsgesellschaft, die Anteile übernehmen und Kapital aufbringen wolle. Lenz sei einer der Geschäftsführer dieser Gesellschaft. Er war zuletzt Chef des deutschen Versandhändlers Neckermann, und bis 1998 Vorstand der Quelle Österreich.
Branchenkenner beurteilen die Aussagen allerdings skeptisch und zweifeln, dass es für die Österreich-Tochter des insolventen Versandhändlers noch eine Chance gibt.
Weiterhin ohne konkrete Informationen sind die Betreiber der etwa 175 Quelle-Shops.