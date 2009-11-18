Noch eine integrierte Familie soll abgeschoben werden

Immerhin habe Niessl "in die Hand versprochen, dass im Burgenland keine gut integrierte Familie abgeschoben werden", betonte Klubobfrau Grete Krojer am Mittwoch. "Was soll eine Familie noch mehr tun als diese, um humanitäres Bleiberecht zu bekommen?", zählte Krojer auf: Der Vater habe Aussicht auf Arbeit, die Kinder seien im Sportverein, ein Sohn habe eine Lehrstellenzusage. Trotzdem sei ein Antrag der kosovarischen Familie von der BH Oberwart ohne Prüfung als unzulässig abgelehnt worden - für Krojer "eine Schweinerei".



Die FPÖ indes ließ gleich wissen, dass sie den Bleiberechts-Antrag der Grünen nicht unterstützen werde. "Mehrere Instanzen haben schlüssig festgestellt, dass kein Asylgrund vorliegt. Die Familie ist daher abzuschieben", sagte Klubobmann Johann Tschürtz laut Aussendung.