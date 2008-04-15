Norbert Steger als "allerletzter Zeuge"

Der ehemalige Politiker war Verwaltungsrat der CAP Holding, der Errichtungsgesellschaft für das Kasino in Jericho, an der auch die Bawag beteiligt war. Bei seinen Recherchen zu den Bawag-Bilanzen war Gutachter Thomas Keppert auf ein Konto gestoßen, über das ungeklärte Zahlungen im Zuge des CAP-Projekts liefen. Steger war Treuhänder des Kontos, die Gelder flossen als sogenannte Kommissionszahlungen in die Schweiz und nach Israel. Beobachter vermuten, dass es sich dabei um Schmiergeldzahlungen handeln könnte.



Helmut Elsner hatte anlässlich der Präsentation von Kepperts Gutachten in Abrede gestellt, etwas über die Gelder zu wissen. "Fragen sie Dr. Steger". Am 22. April wird Steger befragt.

"Wilde Spekulation"

Am Dienstag, dem 91. Prozesstag, wies Wolfgang Brandstetter, der die Bawag als Privatbeteiligte vertritt, Vorwürfe von Elsner zurück, wonach die Bawag für die Angeklagten entlastende Unterlagen habe verschwinden lassen. Auch dass die Bawag zugunsten der SPÖ einen Sündenbock gesucht und diesen in Elsner gefunden habe, wie der Hauptangeklagte behauptet, sei "wilde Spekulation", so der Jurist.