Nord-Süd-Achse ausbaufähig

Die Ostöffnung biete gigantische Chancen für Österreich, insbesondere sei ihm eine leistungsfähige Nord-Süd-Verbindung in Form einer Kombination von Schiene und Wasserstraße von der Ostsee bis zur



Adria ein Anliegen, sagte Scharinger und verwies auf die vier Donauhäfen in Linz. Brüssel würde 50% der Planungskosten für eine Transitroute übernehmen, bisher seien aus Wien aber noch keine Anträge



da. Die RLB OÖ habe bereits mehrere Projekte mit Private-Public-Partnership-Modellen abgewickelt und würde auch hier innerhalb eines internationalen Konsortiums mitmischen wollen.



Wie Scharinger bekanntgab, werde morgen im Aufsichtsrat der Hypo Salzburg über die Nachfolge des aus dem Vorstand ausscheidenden Michael Wögrath entschieden. Andreas Mitterlehner, Leiter der 15



Arbeitsgruppen, die die Kooperation der Hypo Salzburg mit der Hypo Oberösterreich und Raiffeisen koordinieren, werde in den Vorstand einziehen. Zu weiteren "Vorstandsrochaden" meinte Scharinger: "Es



kommt dabei nicht auf mich an, sondern auf die Betroffenen, ob sie unser Tempo mitmachen."