Nordische EU-Mitgliedstaaten am zufriedensten

Das europäische Statistikamt hat verschiedene Aspekte des menschlichen Wohlbefindens dargestellt - ein breites Spektrum an Faktoren, die für die Menschen in den EU-Mitgliedstaaten von Bedeutung sind.



Dazu gehören materielle Lebensbedingungen, produktive Tätigkeit, Gesundheit, Bildung, Freizeit und soziale Interaktion, wirtschaftliche und physische Sicherheit, Staatsführung und Grundrechte, natürliche Umgebung und Lebensumfeld sowie Zufriedenheit mit dem eigenen Leben insgesamt.



Aus der Fülle an Daten für das Jahr 2013 wurden interaktive Grafiken erstellt, die sich je nach Land abrufen und vergleichend darstellen lassen. Die Infografik zeigt für jede Dimension der Lebensqualität einen Indikator der subjektiven Bewertung der Menschen, der durch einen objektiven Indikator ergänzt wird.



In Österreich große Zufriedenheit mit persönlichen Beziehungen



In Irland ist die Zufriedenheit mit den persönlichen Beziehungen mit 8,6 (von 10) am höchsten, dicht gefolgt von Österreich und Dänemark mit 8,5, sowie Malta mit 8,4.



Die finanzielle Situation wird sie in den drei nordischen EU-Mitgliedstaaten am positivsten bewertet: in Dänemark und Schweden mit 7,5 und in Finnland mit 7,6.

Eurostat: Lebensqualität