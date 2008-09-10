Nordkorea dementiert Erkrankung Kim Jong Ils

Die Gerüchte waren aufgekommen, weil Kim am Dienstag nicht die Militärparade zum 60. Gründungstag des Landes abnahm. In der südkoreanischen Presse kursierten daraufhin Meldungen, der 66-Jährige sei im vergangenen Monat kollabiert. Nach Einschätzung einer westlichen Geheimdienst-Mitarbeiterin könnte Kim einen Schlaganfall erlitten haben.



Kim Gesundheitszustand ist eines der am besten gehüteten Geheimnisse in Nordkorea. Bekannt ist, dass er übergewichtig ist sowie an Diabetes und Herzbeschwerden leidet. Weil sich Nordkorea extrem abschottet, werden die öffentlichen Auftritte führender Politiker oft als Indikatoren für die Verhältnisse hinter den Kulissen gewertet. Nordkorea-Experten warnten aber davor, vorschnelle Schlüsse aus der Abwesenheit Kims zu ziehen. Er könne monatelang von der Bildfläche verschwinden, um dann plötzlich wieder bei zu Besuchen in Betrieben, auf Farmen oder Militärstützpunkten aufzutauchen. (APA / Reuters)