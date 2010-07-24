Nordkorea droht mit Atomwaffen

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Nordkorea hat Südkorea und den USA, die gemeinsame Manöver angekündigt haben, mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Jederzeit könne ein "heiliger Krieg" beginnen, warnte das Gremium am Samstag.
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Die Spirale der Eskalation dreht sich damit weiter: Die USA und Südkorea wollen ihre viertägige die viertägige Übung als Reaktion auf die Versenkung eines südkoreanischen Kriegsschiffes abhalten. Südkorea macht Nordkorea für den Schiffsuntergang im März verantwortlich. Dabei waren 46 Seeleute ums Leben gekommen.