Nordkorea droht mit Atomwaffen

Die Spirale der Eskalation dreht sich damit weiter: Die USA und Südkorea wollen ihre viertägige die viertägige Übung als Reaktion auf die Versenkung eines südkoreanischen Kriegsschiffes abhalten. Südkorea macht Nordkorea für den Schiffsuntergang im März verantwortlich. Dabei waren 46 Seeleute ums Leben gekommen.