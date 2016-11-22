Normen in Europa

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Europäische Normungseinrichtungen auf einen Blick
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Am 1. August 1793 wurde in Frankreich aufgrund eines Vorschlags der Akademie der Wissenschaften das Meter als Längeneinheit festgelegt. Seither wurde weltweit eine Unzahl von Einheiten, Gegenständen und Verfahren festgelegt. Gleich drei Institutionen beschäftigen sich mit der Festlegung Europäischer Normen (EN).
Alle Normen werden alle fünf Jahre auf ihrer Aktualität überprüft und gegebenenfalls modifiziert.