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Normen in Europa

Von WZ Online

EU für mich
Normungen erfolgen heute nicht mehr anhand eines Prototypen wie beim Urkilogramm von 1889 in Paris.
© Creative Commons - Greg L

Europäische Normungseinrichtungen auf einen Blick

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Am 1. August 1793 wurde in Frankreich aufgrund eines Vorschlags der Akademie der Wissenschaften das Meter als Längeneinheit festgelegt. Seither wurde weltweit eine Unzahl von Einheiten, Gegenständen und Verfahren festgelegt. Gleich drei Institutionen beschäftigen sich mit der Festlegung Europäischer Normen (EN).

  • Das Europäische Komitee für Normung (CEN; Comité Européen de Normalisation) ist für alle technischen Bereiche mit Ausnahme der Elektrotechnik und der Telekommunikation zuständig.
  • Das Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC; Comité Européen de Normalisation en Electrotechnique) für den Bereich Elektrotechnik zuständig.
  • Das Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI; European Telecommunications Standards Institute) setzt Standards im Bereich der Telekommunikation.

Alle Normen werden alle fünf Jahre auf ihrer Aktualität überprüft und gegebenenfalls modifiziert.

CEN
CENELEC
ETSI
Liste der Telekommunikationsstandards