Norwegen: Ein Staat wird 100

Der Weg zum eigenständigen Staat Norwegen war eine Etappenreise: 1814 war der dänische König gezwungen, nach 436 Jahren Norwegen an Schweden abzutreten. Wenngleich die Union eher lose war - Norwegen hatte eine eigene Verfassung, ein Parlament und eine Regierung - war im 19. Jahrhundert ein zunehmender Nationalismus zu beobachten. Künstler wie der Dichter Henrik Wergeland (um 1830) oder der Dramatiker Bjørnstjerne Bjørnson (nach 1860) beteiligten sich daran.



Das Jahr 1905 wird als wichtigstes Datum der Nationsbildung gesehen. Konkreter Anlass für das Verlassen der Union mit Schweden war die norwegische Forderung nach einem eigenen Konsularwesen. Ein diesbezüglicher Gesetzesentwurf wurde von König Oskar II. nicht sanktioniert. Daraufhin erklärte das Storting, die norwegische Nationalversammlung, die Union am 7. Juni 1905 für beendet. In einer Volksabstimmung sprachen sich 99 Prozent der Bevölkerung für die Unabhängigkeit Norwegens aus.



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