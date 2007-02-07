Norwegerpulli als Zaubertrank?

Es ist wieder soweit. Die Helden der Berge flitzen Hänge hinunter, freuen sich über Applaus, Medaillen und mediales Interesse. Wir Zuseher bestaunen die winterliche Landschaft bei der Ski-WM in Are und versuchen uns an die neue Zeit anzupassen, die bekanntlich seegerlos ist. Schwer hat es auch Armin Assinger, der ebenso tapfer gegen die Small-Talk-Monotonie kämpft wie Hermann Maier gegen die Tücken des Berges. Doch bei den verbal unterkühlten Kollegen nützen alle Millionenshow-Tricks nichts. Diese hanteln sich gewissenhaft von Zeitmessung zu Zeitmessung, nicht wirklich störend, aber ohne Esprit. Vielleicht können sie gar nichts dafür. Was für Asterix der Zaubertrank, das ist wohl für Sport-Moderatoren der Norweger-Pulli. Also bitte, wer mit "Obelix" Assinger moderiert, sollte zumindest äußerlich seegerhaft wirken!