Novomatic-Boss Graf gründete Beteiligungsfirma Novo Invest

Gumpoldskirchen. Im Umfeld des niederösterreichischen Glücksspiel-Automaten-Imperiums Novomatic soll ein neues Geschäftsfeld beackert werden.



Vor wenigen Tagen hat Johann Graf, Gründer und Mehrheitsgesellschafter der Novomatic AG, die Novo Invest GmbH ins Firmenbuch eintragen lassen. Das Grundkapital beträgt 30 Millionen Euro. Alleingesellschafter ist der Glückspielprofessor persönlich, Geschäftsführer ist Ryszard Presch, stellvertretender Aufsichtsratschef der Novomatic. Sitz der neuen Gesellschaft ist die Konzernzentrale.



Und der Geschäftszweck ist laut Creditreform die "Verwaltung von Beteiligungen". Graf, dem die frühere Unterrichtsministerin Elisabeth Gerer im Jahr 2003 den Professorentitel überreichte, den ihm der Bundespräsident verliehen hat, will sich nicht in die Karten blicken lassen.

Bisher ein Firmengeheimnis

"Herr Professor Johann F. Graf hat die Novo Invest GmbH gegründet, um mittels dieser Gesellschaft künftig Beteiligungen zu halten", bestätigt Novomatic-Sprecher Hannes Reichmann der "Wiener Zeitung". "Wenige Tage nach der Gründung ist es noch viel zu früh, über künftige Aktivitäten der Novo Invest zu spekulieren." Aufgrund des hohen Stammkapitals gehen Insider davon aus, dass Graf schon konkrete Pläne hat. Detail am Rande: Die Novomatic AG hieß bis 16. Mai 1997 Novo-Invest Casino Development AG.