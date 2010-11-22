NS-Themen im Mainstream

Nun soll ein Film über Eva Brauns Leben gedreht werden. Der Streifen über die Geliebte und Ein-Tages-Ehefrau des Despoten soll 2013 in die Kinos kommen. 2012 hatte man bewusst ausgelassen, da sich in diesem Jahr der 100. Geburtstag Brauns jährt und man nicht in den Verdacht kommen wollte, eine Hommage zu machen, so der Produzent in der "Bild". Auch über seine Wunschbesetzung hat er schon Klarheit: Kate Winslet als eine vom Ehrgeiz getriebene Braun, Christoph Waltz als betont männlich auftretender Hitler.



Keine Frage, dass auch dieser Film, so er zustande kommt, sein Publikum finden wird. Ob NS-Stoffe in dieser Häufung und in Form eines kommerziell orientierten Mainstream-Films für das deutsche Kino ideal sind, ist eine andere Frage. Erfolg hat man damit: So gewann Sonntag eine Komödie den deutschen Kurzfilm-Wettbewerb. Ihr Titel: "Der kleine Nazi."