Nulldefizit verschoben

Die Schulden überfluten uns © Clemens Neuhold

Eine weitere Vermögenssteuer ist die Grundsteuer, die wegen der eingefrorenen Berechnungsbasis stetig sank. Aiginger fordert seit Jahren, diese Steuer wieder zu erhöhen, um den Spielraum für niedrigere Lohnsteuern zu erhöhen. "Ja es stimmt, die Steuer ist seit Jahrzehnten eingefroren und ja, es stimmt, Aiginger fordert das. Man kann darüber nachdenken. Das ist aber Sache der Gemeinden", will Leitl seine Linie kontra Steuern nicht verlassen.



Heftiger Protest



Wirtschaftsforscher ....Eine weitere Vermögenssteuer ist die Grundsteuer, die wegen der eingefrorenen Berechnungsbasis stetig sank. Aiginger fordert seit Jahren, diese Steuer wieder zu erhöhen, um den Spielraum für niedrigere Lohnsteuern zu erhöhen. "Ja es stimmt, die Steuer ist seit Jahrzehnten eingefroren und ja, es stimmt, Aiginger fordert das. Man kann darüber nachdenken. Das ist aber Sache der Gemeinden", will Leitl seine Linie kontra Steuern nicht verlassen.



Heftiger ProtestWirtschaftsforscher ....Eine weitere Vermögenssteuer ist die Grundsteuer, die wegen der eingefrorenen Berechnungsbasis stetig sank. Aiginger fordert seit Jahren, diese Steuer wieder zu erhöhen, um den Spielraum für niedrigere Lohnsteuern zu erhöhen. "Ja es stimmt, die Steuer ist seit Jahrzehnten eingefroren und ja, es stimmt, Aiginger fordert das. Man kann darüber nachdenken. Das ist aber Sache der Gemeinden", will Leitl seine Linie kontra Steuern nicht verlassen.



Heftiger Protest



Wirtschaftsforscher ....Eine weitere Vermögenssteuer ist die Grundsteuer, die wegen der eingefrorenen Berechnungsbasis stetig sank. Aiginger fordert seit Jahren, diese Steuer wieder zu erhöhen, um den Spielraum für niedrigere Lohnsteuern zu erhöhen. "Ja es stimmt, die Steuer ist seit Jahrzehnten eingefroren und ja, es stimmt, Aiginger fordert das. Man kann darüber nachdenken. Das ist aber Sache der Gemeinden", will Leitl seine Linie kontra Steuern nicht verlassen.



Heftiger Protest

Wirtschaftsforscher ....Eine weitere Vermögenssteuer ist die Grundsteuer, die wegen der eingefrorenen Berechnungsbasis stetig sank. Aiginger fordert seit Jahren, diese Steuer wieder zu erhöhen, um den Spielraum für niedrigere Lohnsteuern zu erhöhen. "Ja es stimmt, die Steuer ist seit Jahrzehnten eingefroren und ja, es stimmt, Aiginger fordert das. Man kann darüber nachdenken. Das ist aber Sache der Gemeinden", will Leitl seine Linie kontra Steuern nicht verlassen.



Heftiger Protest



Wirtschaftsforscher ....Eine weitere Vermögenssteuer ist die Grundsteuer, die wegen der eingefrorenen Berechnungsbasis stetig sank. Aiginger fordert seit Jahren, diese Steuer wieder zu erhöhen, um den Spielraum für niedrigere Lohnsteuern zu erhöhen. "Ja es stimmt, die Steuer ist seit Jahrzehnten eingefroren und ja, es stimmt, Aiginger fordert das. Man kann darüber nachdenken. Das ist aber Sache der Gemeinden", will Leitl seine Linie kontra Steuern nicht verlassen.



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Wirtschaftsforscher ....Eine weitere Vermögenssteuer ist die Grundsteuer, die wegen der eingefrorenen Berechnungsbasis stetig sank. Aiginger fordert seit Jahren, diese Steuer wieder zu erhöhen, um den Spielraum für niedrigere Lohnsteuern zu erhöhen. "Ja es stimmt, die Steuer ist seit Jahrzehnten eingefroren und ja, es stimmt, Aiginger fordert das. Man kann darüber nachdenken. Das ist aber Sache der Gemeinden", will Leitl seine Linie kontra Steuern nicht verlassen.



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Wirtschaftsforscher ....

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