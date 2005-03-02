Nummer 1 im Messegeschäft

"Als das Projekt 1999 angedacht wurde, herrschten noch massive Zweifel an Notwendigkeit und Machbarkeit", erinnerte sich Rieder, "rückblickend eine krasse Fehleinschätzung". Zusammen mit dem international erfahrenen Messe-Betreiber "Reed Exhibitions" habe man "einen der modernsten Messeschauplätze Europas als Drehscheibe zwischen Ost und West geschaffen und sei wieder klar die Nummer 1 in Österreich".



Reed-Direktor Johann Jungreithmair erklärte dazu die vier "Standbeine" seines Managements: Publikumsmessen zur breiten Information der Kunden wie etwa die Vienna Autoschau mit 121.000 Besuchern, Fachmessen zur Konzentration neuer Entwicklungen, Internationale Experten-Spitzentreffen wie etwa der internationale Kardiologenkongress sowie Gastveranstaltungen, von denen allein für heuer bereits 100 fixiert sind.



Auch 21 eigene Messen, darunter fünf Premieren, werden heuer in Wien stattfinden; als erste die internationale Kunsthandelsmesse "ViennAfair" von 21. bis 24. April. Um einen Monat früher als geplant, wird mit Juni das Austria-Trend-Messehotel fertig. Am sogenannten "Rotunden-Platz" stehen 20.000 Quadratmeter für Veranstaltungen wie zuletzt "Cirque du Soleil" zur Verfügung. Die Reste des alten Messegeländes wurden teils rezykliert, 400 Tonnen Stahl konnten gar um 150.000 Euro verkauft werden.



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