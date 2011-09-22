Burn-Out im Fußball? Gibt’s nicht. Ist es schon im normalen Leben für die Betroffenen oft schwer, darüber zu sprechen, ist dies in einer Welt, die sich manchmal auf das Motto "Nur die Harten kommen durch" reduzieren lässt und in der jede Schwäche öffentlich auseinandergenommen wird, noch schwieriger. Dabei hat es durchaus schon Fälle gegeben, in denen ausgebrannte Fußballer und Trainer sich aus diesem Grund Pausen gegönnt haben - nur publik wurden die Beweggründe aus falscher Scham halt nicht oder erst viel später.



Dass Ralf Rangnick nun einen anderen Weg gewählt hat und offen mit seinem Erschöpfungssyndrom umgeht, ist zwecks Enttabuisierung ein richtiger Schritt. Und noch erfreulicher ist die überraschend vorwiegend positive Reaktion der Fußball-Fans in diversen Foren. Man mag es kaum glauben, aber vielleicht wird der Fußball doch noch irgendwann ein bisschen menschlicher.