Nur ein Beispiel fürden ORF-Drall

Und in den gestrigen 10-Uhr-Nachrichten von Ö1 wieder eines der vielen Musterbeispiele für den Drall im ORF-Newsbereich: Die "ÖVP-Granden" beharrten auf der Vereinbarung, um aus Gusenbauers innerparteilichen Schwierigkeiten politisches Kapital zu schlagen. Der ÖVP wird abschätzig unterstellt, es ginge ihr nicht um die Sache, sondern nur um Parteitaktik. Versuchter SPÖ-Schutz nicht etwa im erkennbaren Kommentar, sondern als dreiste Behauptung in einer "Sachmeldung". ORF-Alltag. Leider.



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