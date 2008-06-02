Nur ein Beispiel fürden ORF-Drall

Bundeskanzler Gusenbauer handelt einen Pensionskompromiss aus. Das Murren in seiner Partei gipfelt nach einer Präsidiumssitzung in der Forderung, das Paket wieder aufzuschnüren. Die ÖVP meint, Vereinbarungen seien einzuhalten, Minister Bartenstein hält den Kanzler für "nicht paktfähig". Koalitionsalltag. Leider.
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Und in den gestrigen 10-Uhr-Nachrichten von Ö1 wieder eines der vielen Musterbeispiele für den Drall im ORF-Newsbereich: Die "ÖVP-Granden" beharrten auf der Vereinbarung, um aus Gusenbauers innerparteilichen Schwierigkeiten politisches Kapital zu schlagen. Der ÖVP wird abschätzig unterstellt, es ginge ihr nicht um die Sache, sondern nur um Parteitaktik. Versuchter SPÖ-Schutz nicht etwa im erkennbaren Kommentar, sondern als dreiste Behauptung in einer "Sachmeldung". ORF-Alltag. Leider.
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