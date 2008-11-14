Nur ein kleiner Schritt

Es soll ein Meilenstein im Anti-Doping-Kampf sein, doch das hat man ja schon öfter gehört. Nun will der Radsportweltverband UCI, der für 2008 als erster Sportverband Gesundheitspässe eingeführt hat, in denen Blut- und andere Werte der Fahrer vermerkt sind, die vorliegenden Daten prüfen. Noch im November sollen die Empfehlungen der Experten vorliegen, aufgrund derer die UCI Sanktionen vornehmen könnte. Verdächtige Profile sollen dafür reichen - auch ohne positive Dopingtests. Doch nicht nur, dass verschärfte Strafdrohungen in den vergangenen Jahren nur selten von zählbarem Erfolg gekrönt waren, ist noch aus einem weiteren Grund Skepsis angebracht. Denn die rechtliche Gültigkeit eines solchen Vorgehens ist nicht restlos geklärt. Schon vor der Einführung der Pässe ist befürchtet worden, dass allfällige Urteile in Berufungsverfahren möglicherweise nicht halten könnten. Vielleicht sind die Pässe also ein kleiner Schritt im Kampf gegen Doping. Von einem Meilenstein ist man aber weit entfernt.