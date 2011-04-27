Nur ein Symptom

Helmut Stechemesser also auch. Der Vater zweier Leichtathletik-Medaillen wird von einem Ex-Schützling mit Doping in Verbindung gebracht. Die Überraschung sollte sich in Grenzen halten. Der Fall Graf wäre auch nicht mehr so problematisch, wäre er nicht Symptom eines tieferliegenden Problems. Da werken DDR-Dopinggranden als willkommene Gurus, da wissen öffentliche Stellen nicht, wohin ihr Geld getragen wird, da bekommen Doping-Täter ein bequemes Platzerl in der Sportpolitik oder den Medien, und da findet der oberste Doping-Jäger nichts dabei, mit einschlägig Vorbelasteten gut bekannt zu sein. Mag sein, dass es für all das vernünftige Gründe gibt. Der Glaubwürdigkeit des Sports ist es aber nicht dienlich. Und dabei hätte er sie so bitter nötig.