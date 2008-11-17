Nur ein Test

Bei der Euro 08 wollten damals Verletzte wie Markus Weissenberger und Marc Janko dabei sein und verstanden die Absagen nicht, nun, bei einem Testspiel im November in einer heiklen Situation für das Team gibt´s acht Fehlende. Dazu schwingt sich auch noch Paul Scharner zu einer immer wieder von ihm geäußerten Kritik auf, wonach die Betreuung der Mannschaft keinen internationalen Standard bietet, der Boulevard zerreißt täglich den Teamchef in der Luft, und niemand weiß, wie es im Verband weitergeht.