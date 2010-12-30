Nur ja keine Pause

Startberechtigt sind allerdings nur 16 Läufer, Grundlage ist die Ski-Weltrangliste. Damit ist ausgeschlossen, dass ein Athlet, der im Gesamt-Weltcup eine reelle Chance hat, benachteiligt wird. Einen fragwürdigen Beigeschmack hat die Veranstaltung trotzdem. Da es sich um einen Parallel-Slalom handelt, sind technisch versierte Läufer klar im Vorteil. Und dass sich einer der Allrounder, an die sich der Bewerb aus sportlichem Interesse ja richten müsste, über Unterbeschäftigung beschwert hätte, ist auch schon länger nicht mehr vorgekommen.



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