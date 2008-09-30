Und nun hat Polen nicht einmal mehr einen Verband. Die bisherigen Funktionäre wurden vom Sportminister abgesetzt, da diese die Korruption nicht wie gewünscht bekämpften. Zudem habe der Verband Rechtsbrüche begannen, hieß es aus dem Sportministerium.



Der Uefa entgeht das freilich nicht, sie will die neue, interimistisch eingesetzte Führung nicht anerkennen. Sie handelt hier aus Prinzip, politische Einmischung ist unerwünscht. Generell und immer. Fragt sich freilich, warum der Uefa Korruption im polnischen Verband und in der Liga jahrelang egal war. Sie hätte selbst Druck machen müssen, eventuell sogar mit dem polnischen Sportministerium zusammenarbeiten können, um am miesen Zustand etwas zu ändern. Nun hat Polen keinen Verband, dafür die Euro und die Uefa nur Scherereien.