Nur trübe Aussichten

Die meisten gingen zu Bett mit der trüben Aussicht auf nur drei mögliche Regierungsformen (SP-VP, VP-FP-BZ, SP-Minderheit), von denen man kaum einer zutraut, den internen Problemstau und die globalen Bedrohungen zu bewältigen. Für die von der noch-großen Koalition versäumte Vernunftslösung Mehrheitswahlrecht und baldige Neuwahlen gibt es keine Mehrheiten im neuen Populismusparlament.