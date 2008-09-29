Nur trübe Aussichten

Nie weniger als 1,1 und in der Spitze fast 1,8 Millionen Zuseher verfolgten Sonntag die überaus professionelle siebenstündige Wahlshow des ORF-Fernsehens. Sie erlebten nahezu schamlose Anbiederungsversuche der Gewinner, verzweifelte Versuche von Seriosität und Zuverlässigkeit, fortgesetzte Ränkespiele sowie aufgesetzten Verliereroptimismus in Richtung Neuauflage der in Grund und Boden gewählten Koalition.
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Die meisten gingen zu Bett mit der trüben Aussicht auf nur drei mögliche Regierungsformen (SP-VP, VP-FP-BZ, SP-Minderheit), von denen man kaum einer zutraut, den internen Problemstau und die globalen Bedrohungen zu bewältigen. Für die von der noch-großen Koalition versäumte Vernunftslösung Mehrheitswahlrecht und baldige Neuwahlen gibt es keine Mehrheiten im neuen Populismusparlament.