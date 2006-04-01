"Nur, wenn beide Seiten bereit sind"

"Die Politiker sollen klare Programme vorlegen", wünscht sich Alexis Neuberg, Obmann des WIK-Vernetzungsbüros. Immerhin stellen aus dem Ausland stammende Österreicher einen gar nicht so kleinen Anteil unter den Wählern.



Diesem Umstand will Terezija Stoisits, Integrations-Sprecherin der Grünen, Rechnung tragen: "Die Zuwanderung muss man ernst nehmen." Vor allem das von der Regierung geschnürte Fremdenrechtspaket gilt es nach Meinung der Grünen zu verbessern.



Sirvan Ekici von der regierenden ÖVP wiederum ortet massive Probleme im Bildungsbereich: "Vor allem in den Wiener Schulen gibt es enormen Nachholbedarf bei Migrantenkindern." Ihre Partei werde den Sprachproblemen der Ausländerkinder den Kampf ansagen. Mangelnde Deutschkenntnisse stören auch FPÖ-Sprecher Martin Hobek.



Problemlösungen kann sich Uwe Scheuch vom BZÖ aber nur dann vorstellen, "wenn beide Seiten dazu bereit sind". Dazu müssten aber bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden, fordert SPÖ-Integrations-Sprecherin Nurten Yilmaz.



Für spannende Diskussionen ist gesorgt. Alexis Neuberg lädt auch Kurzent schlossene ein, "für ein paar Stunden zu kommen".



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