Nürnberg in Österreich?

Dennoch verlangen Sponsoren nach Liveberichten im ORF, obwohl zahlreiche dieser Firmen nur regional agieren. Die Vereine hatten keine Wahl, als sich auf Gedeih und Verderb dem Diktat des Fernsehen auszuliefern. Sie müssen ihren Sponsoren Werbewerte vorlegen, deren Berechnung bisweilen Milchmädchen-Qualität hat. Vielleicht sollten alle Beteiligte einmal bedenken, dass nicht nur die Minutenanzahl, sondern auch, nein, vor allem, die Qualität der Berichterstattung das Interesse an einer Sportart, und ergo auch den Werbewert, beeinflusst. Das haben gerade deutsche Medien mit preisgekrönten Übertragungen und Reportagen bewiesen.