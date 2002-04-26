Nüsse und Hundefutter bald im Tetra Pak?

Gesalzene Nüsse, Hülsenfrüchte oder Tierfutter - auch diese Waren könnten bald im Tetra Pak auf den Markt kommen. Diesbezügliche Tests liefen gerade in Deutschland bzw. Italien, sagte der Geschäftsführer der Österreich-Tochter des schwedischen Konzerns Tetra Pak, Wolfgang Niestroj, gestern in einem Pressegespräch. Niestroj kann sich einen Start mit diesen Produkten hierzulande in den nächsten zwei Jahren vorstellen. Innovationen seien aber auch bei den Verschlüssen zu erwarten - der Schraubverschluss wie etwa bei Pfanner oder Kärntner Milch-Produkten werde sehr gut angenommen, sagte Marketingchefin Stephanie Marberger.



Tetra Pak Österreich, eine reine Vertriebsgesellschaft, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2001 mit 35 Mitarbeitern ein Umsatzplus von 4% auf 64,4 Mill. Euro erzielt. Bei seinen 15 Kunden, darunter Molkereien oder Fruchtsafthersteller, hat Tetra Pak insgesamt 58 Verpackungsmaschinen und 128 Umverpackungsmaschinen in Betrieb. In Summe wurden damit im Vorjahr 655 Millionen Stück Verpackungen produziert und 655 Millionen Liter verpackt.