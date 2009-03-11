Ö1 gehört gehört - auch im Tunnel

Ein Leser der "Wiener Zeitung" hat uns auf einen Missstand in der öffentlichen Rundfunkversorgung aufmerksam gemacht. Der Slogan des ORF-Kultursenders ("Ö1 gehört gehört") verhallte bei der Asfinag offenbar ungehört: Im Tunnel gibt es kein Ö1. Was im relativ kurzen Kaisermühlentunnel in Wien lästig ist, kann beispielsweise zwischen Linz und Graz zur echten Nervenprobe werden: Von rund 200 Kilometern Autobahn ist ein Fünftel ohne Empfang, was häufige, teils minutenlange Aussetzer bedeutet.