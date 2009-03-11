Ö1 gehört gehört - auch im Tunnel

Ein Leser der "Wiener Zeitung" hat uns auf einen Missstand in der öffentlichen Rundfunkversorgung aufmerksam gemacht. Der Slogan des ORF-Kultursenders ("Ö1 gehört gehört") verhallte bei der Asfinag offenbar ungehört: Im Tunnel gibt es kein Ö1. Was im relativ kurzen Kaisermühlentunnel in Wien lästig ist, kann beispielsweise zwischen Linz und Graz zur echten Nervenprobe werden: Von rund 200 Kilometern Autobahn ist ein Fünftel ohne Empfang, was häufige, teils minutenlange Aussetzer bedeutet.
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Obwohl man brav die Rundfunkgebühren für ALLE Programme des ORF bezahlt hat, gibt es also nur schmale Kost, nämlich in Form von Ö3 (dem angeblichen "Hitradio"). Dieses sendet zwar regelmäßig durchaus sinnvolle Verkehrsmeldungen. Aber ist das ein Grund, dazwischen auf die gewohnten Kultursendungen verzichten zu müssen?