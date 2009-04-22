ÖAAB-Bundestag noch vor dem Sommer

Favorit für die Nachfolge ist Außenminister Michael Spindelegger, der zugleich auch Obmann des Niederösterreichischen AAB ist. Hinter Spindelegger stehen neben Niederösterreich auch das einflussreiche Oberösterreich sowie Wien; die westlichen Bundesländer Tirol, Vorarlberg und Salzburg scheinen sich ebenfalls auf den Außenminister als neuen ÖAAB-Obmann festgelegt zu haben.



Steirer allein



Als Einzige wollen die Steirer einen möglichen Obmann Spindelegger nicht akzeptieren, noch nicht jedenfalls. Deren Landesobmann, der steirische ÖVP-Klubchef im Landtag Christopher Drexler, sucht noch nach einer mehrheitsfähigen Alternative zum Außenminister. Die gibt es aus heutiger Sicht jedoch nicht. Steirer und Niederösterreicher gelten im ÖAAB wie auch in der ÖVP seit jeher als Antipoden.



Im ÖAAB-Vorstand sind unter anderem die neun Landesobleute, Generalsekretär Werner Amon sowie die Regierungsmitglieder - neben Spindelegger sind dies Johannes Hahn, Christine Marek und Reinhold Lopatka - vertreten.