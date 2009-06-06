Obama erinnert an den Tag der Befreiung

Dort sind rund 9.300 US-Soldaten beerdigt. Zu den Feiern erwartet wurden auch der britische Premierminister Gordon Brown und der britische Thronfolger Prinz Charles sowie der kanadische Regierungschef Stephen Harper.



Vor dem Gedenken nahe dem Landungsplatz Omaha Beach traf Obama mit dem französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy zusammen. Auf der Tagesordnung stand eine breite Palette weltpolitischer Themen - von der Wirtschaftskrise über Afghanistan und Iran bis hin zum Nahost-Konflikt.



Nach der Unterredung mit Obama sagte Sarkozy, er unterstütze dessen Forderung nach einem israelischen Siedlungsstopp im Westjordanland. Im Streit um das iranische Atomprogramm appellierten die beiden Staatschef erneut an den Iran, keine Nuklearwaffen anzustreben. Obama bekräftigte den Weg der "harten Diplomatie" mit Teheran.



(APA)