Obama feuert Afghanistan-Kommandanten

McChrystal (55) war am Dienstag massiv in die Kritik geraten, nachdem Zitate aus einem Zeitschriften-Artikel im Voraus bekannt geworden waren. In dem "Rolling Stone"-Porträt äußern sich der General und seine Mitarbeiter abwertend und teils beleidigend über Obama, Vizepräsident Joe Biden und andere Regierungsmitglieder sowie Diplomaten.



McChrystal selbst sagt, er habe seinen Rücktritt aus Respekt für die Mission am Hindukusch angeboten. Nach seiner Entlassung durch US-Präsident Barack Obama teilte der General am Mittwoch mit, er unterstütze die Strategie Obamas in Afghanistan nachhaltig. Er fühle sich den Koalitionstruppen, den Partnerstaaten und dem afghanischen Volk zutiefst verpflichtet. Aus Respekt vor dieser Verpflichtung habe er seinen Rücktritt eingereicht, den der Präsident am Mittwochmorgen angenommen habe.



Brite übernimmt interimistische Leitung



Nach dem Rücktritt von US-General Stanley McChrystal übernimmt vorübergehend der britische Generalleutnant Nick Parker das Kommando der internationalen Truppen in Afghanistan. Das teilte der britische Premierminister David Cameron am Mittwoch mit. Parker war bisher McChrystals Stellvertreter an der Spitze der Afghanistan-Truppe ISAF. Er werde das Kommando führen, bis der von US-Präsident Barack Obama als neuer Oberbefehlshaber vorgeschlagene US-General David Petraeus vom US-Kongress bestätigt worden sei, erklärte Cameron.