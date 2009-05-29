Obama kämpft gegen Cyber-Kriminelle

Die Angelegenheit sei von äußerster Wichtigkeit. Einen Kandidaten für den Posten nannte er nicht.



Obama rief die Privatwirtschaft zur Zusammenarbeit mit der Regierung auf. Er werde aber keine Vorschriften machen, wie man sich virtuell zu schützen habe. Zugleich betonte er, dass die Regierung bei ihren Vorgehen gegen die Cyber-Gangster die Privatsphäre Einzelner nicht verletzen werde. Das Internet solle offen und frei bleiben.



Obamas Vorstoß geht offenbar auch auf unangenehme Erfahrungen zurück, die er selbst machen musste. "Kaum einer weiß, dass Hacker es während des Präsidentschaftswahlkampfes schafften, unsere Computersysteme zu knacken", sagte er. Die Eindringlinge seien an E-Mails und eine ganze Reihe von Wahlkampf-Daten gekommen, darunter Positionspapiere und Reisepläne. (Reuters)