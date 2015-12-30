Obama kommt nach Deutschland

US-Präsident Barack Obama kommt Ende April zu Besuch nach Deutschland. Dort werde er Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) treffen und die Hannover Messe, die wichtigste Industriemesse der Welt, besuchen, teilte das Weiße Haus am Mittwoch in Washington mit.

Obama will demnach seinen Besuch auch dazu nutzen, um für das umstrittene transatlantische Freihandelsabkommen TTIP zu werben.