Obama sang mit Pressekorps Geburtstagsständchen

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Von WZ Online
Washington. Mit einem Teller voller Kuchen hat US-Präsident Barack Obama zu seinem 48. Geburtstag am Dienstag das Pressekorps des Weißen Hauses überrascht. Und er stimmte ein Geburtstagslied an - aber nicht für sich, sondern für die Veteranin des Pressekorps, die Kolumnistin Helen Thomas.
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Sie wurde am Dienstag 89 Jahre alt. Zusammen mit Thomas' Pressekollegen sang Obama "Happy Birthday" für die schon zur Legende gewordene Journalistin.
Interview mit Helen Thomas