Obama unterzeichnet 787-Mrd-Programm

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Nach wochenlangem Gezerre ist das 787 Milliarden Dollar schwere US-Konjunkturprogramm jetzt Gesetz. Präsident Barack Obama unterzeichnete die Vorlage wie angekündigt am Dienstag, nachdem zuvor Repräsentantenhaus und Senat nach längeren Verhandlungen zugestimmt hatten.
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Rund ein Drittel der 787 Milliarden fließt in Steuersenkungen, von denen vor allem die Mittelschicht profitiert. Der andere Teil geht in Investitionen, unter anderem in die Infrastruktur, Bildung und Gesundheit. Obama will mit dem Paket 3,5 Millionen Arbeitsplätze sichern beziehungsweise neu schaffen. (Reuters)