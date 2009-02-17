Obama unterzeichnet 787-Mrd-Programm

Rund ein Drittel der 787 Milliarden fließt in Steuersenkungen, von denen vor allem die Mittelschicht profitiert. Der andere Teil geht in Investitionen, unter anderem in die Infrastruktur, Bildung und Gesundheit. Obama will mit dem Paket 3,5 Millionen Arbeitsplätze sichern beziehungsweise neu schaffen. (Reuters)