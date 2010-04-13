Obamas Nukleargipfel

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von WZ Online
In Washington DC hat der Nukleargipfel begonnen. Das zweitägige Treffen widmet sich auch dem Kampf gegen Nuklearterrorismus. US-Präsident Barack Obama und Vertreter aus fast 50 Ländern suchen nach Lösungen, die verhindern, dass Terroristen in den Besitz von Nuklearmaterial gelangen.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 16 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
US-Vizepräsident Biden begrüßt die TeilnehmerObama spricht beim GipfelUS-Präsident Obama stellt sich der PresseObama zum Atom-Gipfel