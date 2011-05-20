ÖBB auf der Suche nach neuem Infra-Betrieb-Chef

Die Ausschreibung der Vorstandsposition Betrieb startet den ÖBB zufolge heute (21. Mai), Wiltberger (Jahrgang 1953) scheide "aus gesundheitlichen Gründen" aus. Um ein "ordnungsgemäßes" und "ausführliches" Auswahlverfahren sowie einen "reibungslosen Übergang" zu gewährleisten, beginne die Bahn mit der Suche nach dem Nachfolger bereits "zum jetzigen Zeitpunkt".



Zum Abschied streuten die Bundesbahnen dem seit 2008 amtierenden ÖBB-Betriebsvorstand Rosen: Die Bahn verliere mit Wiltberger "einen der profundesten Kenner der ÖBB".



2010 noch bestätigt



Nach der Zusammenführung der ÖBB-Teil-AGs Infra-Bau und Infra-Betrieb des Jahres 2009 war im vergangenen Jahr der Vorstand der neuen Infra-AG von fünf auf drei Köpfe verkleinert worden: Wiltberger konnte ebenso wie Vorstandssprecher Andreas Matthä und Co-Chef Vorstand Georg-Michael Vavrovsky bleiben. Dienstleistungsvorstand Arnold Schiefer und Finanzvorstand Gilbert Trattner - beide dem blau-orangen Lager zugerechnet - mussten sich in die zweite Reihe zurückziehen.