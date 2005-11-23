ÖBB beantragen nun weitere Preiserhöhungen

Semmering. (VeGa) Der ÖBB-Personenverkehr steckt in einer dramatischen wirtschaftlichen Lage. Dessen Chefin Wilhelmine Goldmann warnt: Sollten die Ticketpreise und die Zahlungen der öffentlichen Hand nicht steigen, droht die Qualitätsoffensive auf der Strecke zu bleiben. Diese ist jedoch in großem Stil geplant, denn der Personenverkehr will in den nächsten vier Jahren neue Nah- und Fernverkehrsgarnituren um je 400 Millionen Euro bestellen. Woher das Geld kommen soll, ist noch unklar.