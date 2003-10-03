ÖBB: Frauen in den Führerstand

EU sei Dank - künftig können auch Mädchen davon träumen, Lokführerin zu werden und diesen Wunsch tatsächlich umsetzen: Die ÖBB wollen mehr Frauen zu Triebfahrzeugführerinnen ausbilden. Eigentlich hätte die ÖBB "schon" seit 2001 versucht, mehr Frauen für diesen Beruf zu begeistern, doch eigenartiger Weise hätten fast alle Teilnehmerinnen den Kurs abgebrochen, erklärte am Donnerstag der Chef der ÖBB-Lokführer. Wirklich schwer zu verstehen, denn was kann Frau sich motivierenderes vorstellen, als ausschließlich von Männern umgeben eine Ausbildung für einen Beruf zu machen, der nach wie vor eine Männerdomäne ist, und bei dem selbst "moderne" Männer meinen: "Ich bin natürlich dafür, dass Frauen alles machen können, was Männer machen, ABER ..." (und dann folgen meist diskriminierende Bermerkungen zu den Themen Kinder, physischer Kraft oder Technik-Verständnis). Aber mit "aber" ist jetzt Schluss: Ab Frühjahr 2004 findet im Rahmen des EU-geförderten Projekts "Salzburg goes Equal" ein Lehrgang ausschließlich für Frauen statt.