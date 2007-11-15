ÖBB-Güterverkehr setzt auf Nischen

Am Kauf der MAV Cargo, der Gütersparte der ungarischen Staatsbahn sei man nach wie vor sehr interessiert. Die Ungarn hätten die Entscheidung nun um zwei Wochen auf Ende November verschoben, sagt Poschalko am Rande des Infrastruktur-Symposions "Europas Bahnen auf dem Weg zur Effizienz" der "Wiener Zeitung". Im Rennen sind neben der RCA noch drei weitere Bieter, unter anderem die slowakische Spedi-Trans-Gruppe.

Allianzen angepeilt

Der RCA-Manager, der in die ÖBB-Holding einzieht und dort dem Vernehmen nach für die Gesamtstrategie zuständig sein wird, vergleicht die RCA mit dem austro-kanadischen Autozulieferer Magna. So wie Magna für viele Autobauer liefert, wolle man für weltweit agierende Speditionen und Reedereien Partnerunternehmen sein. "2015 könnten nur mehr zwei bis drei wichtige Player auf dem Güterverkehrsmarkt übrig sein." Die RCA werde sicher dazugehören. Ob auch aus eigener Kraft oder nur durch Allianzen mit Großen, ließ Poschalko offen.