ÖBB planen Supermärkte

#Lebensmittel & Tickets In den neuen ÖBB-Supermärkten soll es außer Lebensmittel, frischer Backware auch typische Bahn-Artikel (etwa Modell-Loks) und auch Fahrkarten geben. Je nach Platzangebot in den Bahnhöfen werden die Geschäfte unterschiedlich dimensioniert - von 80 bis 250 Quadratmeter. Sollte das Konzept aufgehen, könnten später aber auch Groß-Supermärkte realisiert werden: "Prinzipiell kann es auch größer werden: Auch 400 bis 500 Quadratmeter sind möglich", erklärt Steinacker.



In der Anfangsphase soll das ÖBB-Shop-Konzept in den größeren Städten rund um Wien umgesetzt werden: "Wir haben eine Liste mit 27 Bahnhöfen, wo es eine tägliche Frequenz von über 5000 Fahrgästen gibt." Konkret nennt Steinacker Mödling, Korneuburg, Stockerau, Gänserndorf und Bruck/Leitha als erste Kandidaten für diese Läden. Details - etwa das Aussehen und der Markenname der Supermärkte - sollen demnächst der Öffentlichkeit präsentiert werden.



Den Betrieb der Geschäfte würde jeweils ein Partner übernehmen; Steinacker denkt dabei an die großen Bäckerei-Ketten, die schon jetzt in den Bahnhöfen vertreten sind.



Vor allem wollen sich die ÖBB mit dem Konzept die Sonntagsöffnung zu Nutze machen und außer Reisende auch Anrainer anlocken: "In diesen Städten oder am Land bekommt der Kunde nicht mehr alles, was er braucht", so Steinacker, die damit auch den (sonntags geöffneten) Tankstellen-Shops Konkurrenz machen will. Allerdings bräuchte es eine Sondergenehmigung des jeweiligen Bundeslandes, da die Regelung nur für Geschäfte unter 80 Quadratmeter gilt: "Wir streben hier Lösungen an", sagt Steinacker. Sollten sie verweigert werden, müssten die Geschäfte teilweise absperren und auf die erlaubte Größe reduzieren.