ÖBB rechnen mit höherem Gewinn

Kundenbetreuung

Der ÖBB-Chef betonte, das wichtigste Ziel für 2007 sei, die Qualität für die Fahrgäste zu steigern. Laut Huber wird die Qualität laufend durch Testkunden, die an das Unternehmen berichten, evaluiert. Zusätzlich gebe es pro Jahr zwei Kundenbefragungen. Bei der Umfrage im Sommer hätten die Fahrgäste die Bahn auf einer Schulnotenskala im Durchschnitt mit der Note 2,0 beurteilt.



Der ÖBB-Chef ist über den kolportierten Plan der Großen Koalition, den Haftungsrahmen der Republik für die Bahn von 1,2 Mrd. auf 1,6 Mrd. Euro zu erhöhen, sehr erfreut. Die Projekte der ÖBB - allen voran der neue Hauptbahnhof in Wien - seien dadurch abgesichert, so Huber. Vom neuen Infrastrukturminister erwartet sich der ÖBB-Chef nach eigenen Angaben "nichts". Denn man wisse noch nicht, wer es sein werde, sagte Huber am Dienstagvormittag.