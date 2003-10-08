ÖBB starten Image-Korrektur

"Es ist für die Mitarbeiter nicht einfach, wenn sie den Fahrgästen die Zeitungen geben müssen und die Schlagzeilen stellen sie als Privilegienritter dar. Da ist man schon in einer brenzligen Situation." Rinofner berichtet auch von einem Fall, wo ein Fahrgast vom Zugbegleiter keine Anweisungen entgegennehmen wollte und diesen mit den Worten: "Jetzt geht es euch endlich an den Kragen" beschimpfte. Doch die Leute machten einen zum Teil sehr harten Job und würden nicht nur so genannte Privilegien genießen.



Wie große Einsparungen die geplante Dienstrechtsreform tatsächlich bringen wird, ist auch bei den ÖBB noch nicht klar. Denn es wäre notwendig, nicht nur Vorteile abzuschaffen, sondern auch die Nachteile, wie etwa den extrem hohen Dienstgeberbeitrag (26%) zu den Pensionen.



Im Durchschnitt sind die Eisenbahner äußerst engagiert: Die 47.000 ÖBB-Mitarbeiter leisten pro Kopf 85 Überstungen pro Jahr. 2002 wurden 4,1 Milionen. Überstunden



erbracht. Ein Viertel davon entfällt auf den Verschub und die Lokführer. Der Personenverkehr verursacht 16% der Überstunden, der Güterverkehr 7% und der Betrieb des Netzes 17%. Der Überstundenboykott der Lokführer hätte Folgen für den Verkehr, aber auch für die Boykottierenden. Dies würde sie um einen guten Teil ihres Gehalts bringen. Bei den Überstunden gibt es ein massives Ost-West-Gefälle: Während in Ostösterreich viele notwendig sind, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, fallen im Westen kaum welche an.