ÖBB suchen Finanzvorstand

ÖBB-Generaldirektor Rüdiger vorm Wald bekommt nun doch einen kontrollierenden Finanzvorstand zur Seite gestellt. In der Freitag-Ausgabe der "Wiener Zeitung" ist die Position des CFO (Chief Financial Officer) ausgeschrieben. Verkehrsminister Reichhold hatte diesen Schritt bereits im Juni gegenüber der "Wiener Zeitung" angekündigt und mit dem Sanierungsbedarf begründet.



In der Ära Draxler bestand die ÖBB-Führung noch aus fünf Männern. Während der Regierung von ÖVP und FPÖ wurden die Vorstandsposten auf drei dezimiert. Jetzt kommt wieder eine neue Spitzenposition hinzu.