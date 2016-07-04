Odysseen und wuchernde Fantasie

Über die Ukraine werden wir laufend informiert. Werden wir? Was inmitten der Kriegsberichte und der Wirtschaftsdaten, der strategischen Grafiken und der Fotos von zerstörten Häusern verloren geht, was das subjektive Leben im Fluss der Geschichten und Metaphern ausmacht, das erfahren wir in diesem Band, der neuen Ausgabe des Literaturmagazins Podium.

Wir müssen nur kurz vom Handy aufblicken, und schon entführt uns Mychajlo Brynych auf eine ironisch angelegte Odyssee. Die Reise durch den Band ist ähnlich abenteuerlich: Bei Taras Prochasko finden wir huzulische Zick-Zack-Zäune, bei Taras Antypowytsch einen priapischen Straußenpithecus und bei Myroslaw Lajuk Bäume "so schön, dass man nicht weiß, an welchem man sich am besten aufhängt".

Jurij Andruchowytsch holt den Dichter und Dissidenten Wassyl Stus vom historisierenden Denkmalsockel ins heutige Wohnzimmer. Wie berechtigt das ist, kann man in den Gedichten von Stus nachlesen, die Tanja Maljartschuk und Christoph W. Bauer gemeinsam übertragen haben.

(Printfassung erschienen am 2.7.2016)