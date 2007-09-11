OECD warnt vor staatlicher Förderung von Bio-Treibstoff

Laut dem Papier hätten Bio-Treibstoffe lediglich das Potential, die weltweiten Treibhaus-Emissionen im Energie-Bereich um drei Prozent zu senken.

Tausende Dollar

Diese Senkung käme die Konsumenten allerdings sehr teuer: Beim gegenwärtigen Subventions-Niveau kostet die Einsparung von einer Tonne CO 2 durch Bio-Treibstoffe in den USA 545 Dollar pro Tonne, in Europa zwischen 590 und 4520 Dollar. Zum Vergleich: Der Preis für ein Zertifikat, das zum Austoss einer Tonne CO 2 im Jahr 2008 berechtigt, liegt derzeit an den Strombörsen bei etwa 20 Euro.



Abgesehen davon könnte die Subvention von Bio-Treibstoffen selbst die Umwelt schädigen: "Solange Umweltkosten nicht korrekt eingepreist sind, existieren starke Anreize, natürliche Öko-Systeme wie etwa Wälder, Feuchtgebiete und Wiesen durch Anbaugebiete für Energie-Pflanzen zu ersetzen", heißt es in dem Papier.



Die OECD empfiehlt, sämtliche Förderungen für Bio-Treibstoffe auslaufen zu lassen und stattdessen technologieneutrale CO 2 -Steuern einzuheben.



Allerdings hebt die OECD auch hervor, dass derzeit drei Arten der Bio-Treibstoff-Produktion sehr wohl Emissionen massiv senken können. Es ist dies die Herstellung von Ethanol aus Zuckerrohr, wie sie in Brasilien praktiziert wird, die Produktion von Ethanol aus Nebenprodukten der Papier-Industrie (vor allem in Schweden und der Schweiz) und die Produktion von Bio-Diesel aus Tierfetten und gebrauchtem Speise-Öl.



Das Potential dieser drei Technologien wird aber durch Einfuhr-Zölle auf Ethanol begrenzt, meint die OECD. Die meisten Staaten sehen Bio-Treibstoff-Förderungen hauptsächlich als Subventionen für die eigene Landwirtschaft. In Europa und den USA könnten Bio-Treibstoffe aber klimabedingt niemals so effizient produziert werden wie in tropischen Ländern.