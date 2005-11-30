OECD: Wien hat Ausgaben zu kürzen

Auch in Hinblick auf die Weltwirtschaft ist die OECD optimistischer geworden. Die wirtschaftliche Dynamik in Nordamerika und im größten Teil Asiens habe nun auch Japan erfasst. Auch Europa erhole sich von seiner Schwächeperiode. Darüber hinaus habe der starke Anstieg der Energiepreise die Preisstabilität bisher nicht gefährdet. Von einer Zinserhöhung in Europa rät die Organisation ab.



Allerdings gebe es auch Risiken. Eines sei das nach wie vor ausufernde Leistungsbilanzdefizit der USA, dass im Jahr 2007 sieben Prozent des Bruttoinlandsproduktes überschreiten werde.



Ein weiteres Risiko seien die hohen Haushaltsdefizite in den 30 Mitgliedsstaaten der OECD: Diese lägen im Schnitt über 3 Prozent. Es bedürfe dringend einer Konsolidierung, so die OECD.



Die Österreich-Prognose führte zu einem innenpolitischen Schlagabtausch. SPÖ-Budgetsprecher Matznetter meinte, dass die Steuerreform kein zusätzliches Wachstum brächte. ÖVP-Generalsekretär Lopatka wies dies als "Schlechtmacherei" zurück.