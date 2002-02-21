OeKB liefert 40 Mill. Euro an den Staatshaushalt ab

Der "Umsatz" - sprich: die neu übernommenen Garantien - betrug unverändert rund 2,2 Mrd. Euro (30,3 Mrd. Schilling), gab OeKB-Vorstand Rudolf Scholten gestern im Klub der Wirtschaftspublizisten bekannt. Der Stand der Haftungen der Republik gem. AusfuhrförderungsGesetz (AFG) belief sich zum 31.12. 2001 auf 31,052 Mrd. (nach 30,139) Mrd. Euro. Die Schadenszahlungen machten 130 (nach 148) Mill. Euro aus.



Da die OeKB ihre Überschüsse für das Budget abliefern müsse, könne sie in der Bilanz keine Rücklagen bilden, betonte Scholten. Dies könne zu einem Problem werden, falls das Nettoergebnis in einem schlechten Jahr einmal negativ ausfalle. Das System sollte daher überdacht werden. Er befürworte eine Auslagerung in eine eigene Gesellschaft, so Scholten.



Die OeKB steht im Besitz österreichischer und deutscher Kommerzbanken.