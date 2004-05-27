OeNB setzt einen wichtigen Schritt

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat mit der Ausweitung ihres STEP2-Services auf nicht-österreichische Banken einen wichtigen Schritt gesetzt, um Österreich zu einem Zahlungsverkehrsknoten in Zentral- und Osteuropa zu etablieren.



STEP2 steht für Straight Through Euro Payment und ist ein System zur Abwicklung von EU-Standard-Überweisungen, das bereits mehr als 85% der heimischen Banken nutzen. Nun wurde das Service der OeNB auch Banken aus den zehn neuen EU-Ländern zugänglich gemacht.



Die Erste Bank hat alle ihre Tochterunternehmen in Mittel- und Osteuropa an den STEP2-Zugang angebunden. Weiters haben sich vier Tochterunternehmen der Volksbanken AG dafür entschieden, teilte OeNB-Vize-Gouverneur Wolfgang Duchatczek am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit.